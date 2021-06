Rua Leopoldo Bulhões - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rua Leopoldo BulhõesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:00

Rio - Um tiroteio na manhã desta segunda-feira (28) assusta moradores nas regiões de Manguinhos e Jacaré, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, os tiros são ouvidos na Rua Leopoldo Bulhões, uma das mais movimentadas da região.

Nas redes sociais, moradores relatam que o confronto pode ser ouvido na avenida Dom Hélder Câmara e na rua Leopoldo Bulhões - ambas passam pelas entradas das comunidades de Manguinhos e Jacarezinho. "Eu dentro do ônibus passando por Manguinhos e começa a dá tiro, meu coração foi a mil", disse uma usuária do Twitter que passava pela região. Até o momento, não há detalhes se policiais realizam ação no local.

Publicidade