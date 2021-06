Manifestantes protestam contra PL 490 e interditam Avenida Radial Oeste - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Manifestantes protestam contra PL 490 e interditam Avenida Radial OesteReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 28/06/2021 07:34 | Atualizado 28/06/2021 09:45

Rio - Uma manifestação na Avenida Radial Oeste bloqueia as pistas na altura do Maracanã, na Zona Norte do Rio, sentido Praça da Bandeira, na manhã desta segunda-feira. Manifestantes atearam fogo em objetos e protestam contra o PL 490 , que tem como objetivo alterar a demarcação de terras indígenas no país. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), há retenções. Após mais de 1h30 de bloqueios, às 9h16, a via foi totalmente liberada.

A pista foi totalmente bloqueada por volta das 7h20 e o trânsito ficou intenso na região. Logo em seguida, às 7h36, uma pista foi liberada. Às 8h36, duas pistas foram liberadas, mas ainda havia retenção. Às 9h16, a via foi totalmente liberada.

Durante a manifestação, o grupo carregava cartazes com dizeres como "Parem de nos matar", "PL 490 não".



A Polícia Militar informou que agentes do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados por conta da manifestação e estão no local.

RADIAL OESTE | SENTIDO PRAÇA DA BANDEIRA: via está bloqueada por manifestantes na altura do Maracanã. Retenções.



DESVIO: indo para o Centro? Prefira a r. Visconde de Niterói, seguindo pela r. Bartolomeu de Gusmão.

Conde de Bonfim também é uma opção.#radialoeste#viasexpressas pic.twitter.com/eSbZ0YhGWN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 28, 2021

Ainda segundo o COR, a principal opção para os motoristas que estão indo em direção ao Centro, é pegar a Rua Visconde de Niterói, seguindo pela Rua Bartolomeu Gusmão. A Rua Conde de Bonfim também é uma opção.

O Projeto de Lei 490, de 2007 altera a legislação da demarcação das terras e dos acessos a povos isolados. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto na última quarta-feira (23), por 40 votos favoráveis e 21 contrários. Com a liberação, altera-se o Estatuto do Índio definido na Constituição de 1988.De acordo com Arthur Maia (DEM-BA), relator do projeto, o marco temporal de 1988 já tem jurisprudência do Supremo Tribunal Fereral (STF) e tomou como base o julgamento da demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol, em Roraima. O relator deu entendimento de renitente esbulho, como conflito possessório. O texto apresentado por Maia torna obrigatória a participação de estados e municípios nos procedimentos de demarcação em que se localize a área determinada e das comunidades interessadas.



Segundo o projeto, o processo será aberto a manifestantes interessados e a entidades da sociedade civil, do início do processo administrativo demarcatório. A proposta abre espaço para exploração, em terras indígenas, e permite a retomada de áreas reservadas destinadas aos índios, em razão da alteração dos traços culturais ou por decurso do tempo.