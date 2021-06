Baile funk na Cidade de Deus tem aglomeração e pessoas sem máscara - Reprodução TV Globo

Baile funk na Cidade de Deus tem aglomeração e pessoas sem máscaraReprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 07:32 | Atualizado 28/06/2021 08:52

Rio - Um baile funk na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, teve muita aglomeração e pessoas sem máscara em plena pandemia da covid-19. Segundo os moradores, o evento aconteceu na noite de domingo e só terminou na manhã desta segunda-feira.

Baile funk na Cidade de Deus tem aglomeração e pessoas sem máscara Reprodução TV Globo De acordo com imagens do Globocop, da TV Globo, pelo menos três ruas foram interditadas para o baile, onde tendas foram montadas para apresentação de músicos.

Publicidade

Nas redes sociais, moradores reclamaram: "Madrugada de festa baile funk e lixo na Cidade de Deus!", disse um. "Em plena pandemia está rolando um baile aqui na Cidade de Deus. O som tá tão alto que estremece o vidro da janela", comentou outro.

Em nota, a Polícia Militar informou que a atuação da corporação segue protocolos técnicos, tendo como preocupação central a preservação de vidas - da população local e de policiais militares envolvidos na ação -, assim como as determinações estabelecidas pela legislação e por decisões judiciais vigentes.

Publicidade

"As unidades da Corporação atuam em apoio aos órgãos municipais e estaduais em suas respectivas atribuições com relação à fiscalização de ordenamento urbano e de enfrentamento à pandemia de coronavírus. A PM segue à disposição para apoiar as necessidades solicitadas pelos órgãos fiscalizadores em suas respectivas ações", dizia parte da nota da PM.