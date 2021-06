Vassouras é uma das cidades do Vale do Café - Divulgação

Vassouras é uma das cidades do Vale do CaféDivulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 20:48

A partir de amanhã (28), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação contra a covid-19 para novos grupos. Nesta nova etapa da campanha, serão contempladas pessoas sem comorbidades de 39 a 42 anos; trabalhadores da indústria de 18 a 38 anos; e todas as lactantes (amamentando até 12 meses) acima de 18 anos.



Todos devem estar munidos de RG, CPF e comprovante de residência. Os funcionários da indústria precisam levar também declaração de serviço, enquanto as lactantes devem apresentar cartão de vacinação ou registro da criança. Confira os pontos de vacinação:

- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

- Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

- Casario Shopping (Rua Barão de Vassouras, nº19, Centro)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

- Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação