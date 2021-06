Vice-prefeita se reuniu com Erica Paes para alinhar o evento de amanhã (26) - (Imagem: Divulgação)

Vice-prefeita se reuniu com Erica Paes para alinhar o evento de amanhã (26)(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:01

Amanhã (26), Vassouras terá uma ação do Empoderadas, programa do Governo do Estado realizado por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. A lutadora de jiu-jitsu e MMA e coordenadora de Enfrentamento à Violência da Secretaria, Erica Paes, vai comandar o Workshop de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra meninas e mulheres. O projeto chega a Vassouras após reunião de Erica com o prefeito, Severino Dias, e a vice-prefeita e secretária Municipal de Integração de Políticas da Mulher, Rosi Farias.

A ação do Empoderadas será realizada a partir das 10h, no Centro de Convenções General Sombra, e a prefeitura pede que as pessoas interessadas confirmem presença pelos telefones (24) 2491-9020 ou (24) 2491-9026. "O Brasil é o quinto país do mundo onde mais se mata, estupra e espanca mulheres. A gente desenvolveu um programa em que damos aulas de prevenção e enfrentamento da violência. Ensinamos meninas e mulheres a reconhecerem e se anteciparem à ação de um criminoso, de um importunador sexual e outros abusos. Damos também dicas de segurança para que elas reconheçam e se protejam de uma situação de vulnerabilidade e usamos o esporte e o conhecimento como plataforma", explicou Erica Paes, na ocaisão do lançamento do projeto do governo do Rio. Abaixo, confira as ações que serão realizadas ao longo do sábado (26).



• Workshop Empoderadas, com dicas de prevenção e enfretamento à violência contra meninas e mulheres

• Fundação Leão XIII, com isenção de taxa de documentações para certidões de casamentos e nascimento, e identidade

• CRAS e CREAS, com orientações

• Supera RIO (Enfrentamento e combate à crise econômica causada pela pandemia)

• Curso de Auto-maquiagem

• Exposição das artesãs Mulheres do Vale

• Exposição das artesãs locais

• Degustação do café "Escola de Café"

• ACESSUAS Trabalho

• Programa Criança Feliz