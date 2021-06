Material apreendido - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:28

Ontem (24), policiais militares do 10º Batalhão prenderam dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas em Vassouras. Segundo a PM, a dupla dormia em uma Kombi abandonada na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, no bairro Residência. Abordados, os dois informaram morar na Vila Kennedy, em Bangu, e afirmaram estar em Vassouras a serviço do Comando Vermelho.

Ainda segundo a PM, a dupla informou que as drogas estavam enterradas em um monte de areia na frente do veículo em que dormiam, que foram apreendidas. Conduzidos para a 95º Delegacia de Polícia de Vassouras, o menor de idade foi enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico - fato análogo) e o adulto foi enquadrado nos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação ao tráfico) da mesma lei e no artigo 244B (corrupção de menor) do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dois permaneceram detidos.