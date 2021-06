Vassouras está localizada no sul do estado - Arquivo

Por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Vassouras está realizando testagem em massa da população para identificar casos de covid-19. Conforme informou O Dia, serão testadas cerca de 21 mil pessoas nesta primeira etapa. A prefeitura comunica que vai apresentar semanalmente os resultados dos testes.

Entre os dias 14 e 18 de junho, foram testadas 638 pessoas no distrito de Massambará e nos bairros Carvalheira, Matadouro, Barreiro e Centro. Desse total, 28 testes deram positivos. Somando com as pessoas que testaram positivo entre 7 e 11 de junho nos distritos de Andrade Costa, Andrade Pinto, Ferreiros e Pirauí, o total chega a 129. De acordo com a prefeitura, todas as pessoas receberam orientação médica sobre os procedimentos que devem ser adotados durante o período de isolamento domiciliar.