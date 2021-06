Vice-prefeita e secretária de Mulher, Rosi Farias acompanhou a ação - (Imagem: Divulgação)

Publicado 23/06/2021 17:03

Ontem (22), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a prefeitura de Vassouras realizou mais uma ação do Bolsa Família Itinerante 2021, projeto que leva os serviços e atendimentos cheguem os locais mais distantes do município. Dessa vez, a ação aconteceu no bairro Pocinhos e atendeu cerca de 65 famílias, que puderam fazer ou atualizar cadastro no Programa Bolsa Família/Cadastro Único e tirar suas dúvidas sobre o benefício e receber orientações sobre outros serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social.

A ação também contou com as participações da Secretaria Municipal da Mulher, da Fundação Leão XIII e da Secretaria de Saúde, que realizou testes de covid-19 e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Além dos 65 atendimentos do Bolsa Família, também foram realizados 43 atendimentos pela Secretaria de Saúde, 11 pela Secretaria da Mulher, 5 orientações da Fundação Leão XIII e 11 do Projeto Criança Feliz, segundo a prefeitura.