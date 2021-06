Programa foi retomado com protocolos de segurança - (Imagem: Divulgação)

Programa foi retomado com protocolos de segurança (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:42

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Vassouras começou mais uma etapa do projeto Olhar Brasil na última sexta-feira (18). Através do programa do Governo Federal, a prefeitura informa que já distribuiu cerca de 200 óculos de grau para alunos da rede pública nos últimos 3 anos. O projeto foi paralisado por um tempo, em razão da pandemia, e retornou com atendimentos adaptados à nova realidade, evitando aglomerações e seguindo as recomendações de segurança contra a covid-19.



Nessa fase do programa, os alunos que já realizaram suas avaliações e exames, estão fazendo a prova e a escolha dos óculos fornecidos pelo município. “São tempos difíceis por conta da pandemia e todos os setores sofreram com isso. Aos poucos vamos retomando os projetos de forma adaptada para a vida retorne o máximo possível à normalidade, mas sempre pensando na segurança sanitária”, afirmou o prefeito Severino Dias.

Executado dentro do Programa Saúde na Escola, o projeto tem como objetivo identificar e corrigir problemas visuais, oferecendo assistência integral em oftalmologia e contribuindo para diminuir as taxas de reprovação e evasão escolar. Além disso, sua aplicação visa facilitar o acesso da população a consultas oftalmológicas e a óculos corretivos.