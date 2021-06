Cerca de 40 pessoas estavam no ponto turístico - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 13:15

Na madrugada da última segunda (21), a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Valença, cidade próxima a Vassouras, flagraram e interromperam uma aglomeração no Mirante do Cruzeiro, no bairro Esplanada do Cruzeiro. Cerca de 40 pessoas estavam no local.

Segundo determinado em decreto válido até o próximo dia 30, está proibida a circulação de pessoas em vias públicas de Valença entre 23h e 5h. De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal vai multar os infratores em R$ 854. Em caso de reincidência, o valor vai para R$ 1.709. A população pode realizar denúncias pelo número 153.