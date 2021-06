Equipe apreendeu parte do equipamento de som e algumas bebidas alcoólicas - (Imagem: Divulgação)

Equipe apreendeu parte do equipamento de som e algumas bebidas alcoólicas(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:54

Por meio de ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil e a Polícia Militar, a prefeitura de Vassouras informa que realizou uma ação de intervenção em festa clandestina na última quarta (23). De acordo com a equipe que integrou a ação, cerca de 150 pessoas de várias cidades da região do Vale do Café participavam do evento realizado em uma propriedade na RJ-137.

Além da autuação do responsável pelo local, foram lavradas aproximadamente 70 multas no CPF de estudantes que participaram da festa clandestina. A equipe apreendeu parte do equipamento de som e algumas bebidas alcoólicas.