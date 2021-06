Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 20:21

Após determinação do Ministério da Saúde, a prefeitura de Vassouras informou que todas as pessoas que tomaram a vacina Pfizer terão as datas de segunda dose alteradas. De acordo com a alteração, o intervalo entre as doses do imunizante da Pfizer passa a ser de 12 semanas no Brasil. Um ofício enviado pela Secretaria Estadual de Saúde para todos os municípios do estado ratificou a mudança solicitada pelo governo federal.

A prefeitura de Vassouras informou as novas datas para aplicação da 2ª dose dos profissionais de Educação:

Pessoas que tomaram a primeira dose em 08/06: segunda dose em 31/08

Pessoas que tomaram a primeira dose em 09/06: segunda dose em 01/09

Pessoas que tomaram a primeira dose em 10/06: segunda dose em 02/09

Pessoas que tomaram a primeira dose em 12/06: segunda dose em 04/09

A prefeitura de Vassouras ressalta que segue as orientações, notas técnicas e resoluções da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde.