Publicado 19/05/2021

Rio - Um militar da reserva foi preso, nesta quarta-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de ter cometido crime sexual contra três crianças, no estado do Ceará. O caso teria ocorrido no ano de 2002. A prisão foi realizada por policiais da 21ª DP (Bonsucesso).



De acordo com a Polícia Civil, o bandido, de 62 anos, estava foragido e foi preso em casa, no bairro Nova América. Durante relato informal, ele contou que era síndico em um condomínio em Fortaleza, e por conta da cobrança de dívidas, a mãe das três vítimas, moradora do local, teria feito falsas acusações.



As crianças tinham entre 5 e 7 anos quando o crime aconteceu. O susppeito foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, após sentença condenatória, em 2018. Ele será encaminhado ao sistema prisional e vai ficar à disposição da Justiça. Este é o segundo caso na semana de prisão de foragidos de outros Estados que são detidos por policiais da 21ª DP.