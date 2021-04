Policiais da 19ª DP (Tijuca) realizaram diligências na sede da Power Net, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio Divulgação

Por Thuany Dossares e Bruna Fantti

Publicado 28/04/2021 12:52

Rio - A Polícia Civil está investigando duas empresas de provedores de internet, que atuam nas zonas Norte e Oeste do Rio, que estariam furtando cabos de energia de operadores tradicionais. Na manhã desta quarta-feira, policias da 19ª DP (Tijuca) realizaram a 'Operação Fio Desencapado' para capturar os responsáveis da Power Net e Conexão MB.



De acordo com as investigações, as empresas exploram sinal de internet na região do Alto da Boa Vista, Morro do Banco e em Rio das Pedras, e estariam sendo beneficiadas por um esquema ilícito, que conta com a ameaça e intimidação de criminosos à funcionários de empresas concorrentes que tentam atuar nas localidades, mas estão sendo impedidas.



Um relatório da distrital aponta que a empresa Power Net usa em suas caixas pretas, localizadas na Estrada das Furnas, fios que seriam de exclusividade da OI. A mesma ainda estaria furtando energia elétrica de postes para alimentar seus equipamentos.



A 19ª DP investiga se esses criminosos responsáveis pelas ameaças seriam milicianos. As investigações iniciaram depois de denúncias realizadas por populares e concorrentes. Eles estariam cobrando uma taxa para permitir que outras empresas possam trabalhar.



Na manhã desta quarta, as sedes das empresas foram interditadas pela polícia. Segundo o delegado Gabriel Ferrando, os responsáveis pelas empresas serão autuados pelo crime de receptação qualificada, pelo fato de estarem fazendo uso de material ilícito na exploração da atividade.

"As investigações prosseguem visando melhor apurar a atuação associada das empresas, alvos da operação, a grupos criminosos e o repasse de valores a título de participação nos lucros", informou.

Publicidade

A reportagem procura as empresas citadas para posicionamento.