Ação da Cidadania promove a doação de 40 toneladas de alimentos para população LGBTQIA Thais Alvarenga

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:27 | Atualizado 28/06/2021 12:29

Rio - A Ação da Cidadania vai colorir os pratos da população LGBTQIA+ a partir desta segunda-feira (28), com a doação de 40 toneladas de alimentos, que serão distribuídos para mais de 25 organizações do Rio de Janeiro e São Paulo que apoiam grupos em situação de vulnerabilidade.

A data marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e representa o trabalho da ONG em parceria com espaços de acolhimento que ajudam pessoas que perderam fontes de renda diante da pandemia da covid-19 ou têm sido vítima de LGBTfobia e outros tipos de violência.

O diretor-executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo “Kiko” Afonso, comemora a iniciativa, que teve início em 2020.

"Conseguimos duplicar a quantidade de doações em relação ao ano passado e vamos distribuir 20 toneladas de alimentos não perecíveis em cada estado. É a nossa forma de colaborar não apenas com as organizações e casas de acolhimento, mas também com travestis, transexuais e demais trabalhadores do sexo que estão sem recursos financeiros por causa da crise e vivendo em extrema vulnerabilidade, inclusive sofrendo diversos tipos de violência", conclui Kiko.

Entre as entidades beneficiadas, estão a Casa Nem, Resistência Lésbica da Maré e projeto Capacitrans RJ, no Rio de Janeiro, e Casa Florescer, Instituto Lar da Dona Cláudia e Família Stronger, em São Paulo.

Para Andrea Brazil, idealizadora e coordenadora geral do Capacitrans RJ, que oferece qualificação profissional na área de moda e imagem e já beneficiou mais de 150 pessoas, as doações já têm destino certo. "As cestas serão entregues aos alunos do projeto, suas famílias e às equipes que trabalham no projeto", afirma.

As doações para o estado fluminense foram entregues até às 12h, na sede da instituição, no bairro da Saúde. No estado paulista, os alimentos começam a ser distribuídos na quarta-feira (30), em um espaço parceiro da ONG, localizado em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana.

A campanha nacional Brasil sem Fome, promovida pela Ação, já beneficiou quase oito milhões de pessoas em todo o país desde o ano passado.

Prêmio Nosso Orgulho 2021

A Ação da Cidadania venceu, em março, o Prêmio Nosso Orgulho 2021, na categoria Aliada, em reconhecimento ao trabalho realizado em 2020, quando teve início a distribuição de alimentos para ONGs LGBTQIA+ doarem para as populações em situação de vulnerabilidade.

Para doar

