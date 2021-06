Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio aprovou o pedido de cassação do mandato do vereador Jairinho - Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio aprovou o pedido de cassação do mandato do vereador JairinhoDaniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 28/06/2021 12:51 | Atualizado 28/06/2021 13:16

fotogaleria

Publicidade

Durante 50 minutos, os sete membros do Conselho fizeram uma reunião fechada para discutir o relatório. "Quero enfatizar que a defesa do vereador Jairinho teve amplo espaço. Fomos muito éticos e imparciais. Com muita tranquilidade eu falo isso", afirmou o vereador Alexandre Isquierdo, presidente do Conselho,que negou as acusações da defesa de que a comissão já estava determinada a condenar Jairinho por conta do apelo popular do caso.

"Não foi uma decisão tomada por pressão popular. Foi uma decisão debruçada em detalhes técnicos", afirmou o vereador Dr. Rogério Amorim.

Publicidade

Sobre fotos anexadas pela defesa, onde Jairinho aparece se confraternizando com outros vereadores, Isquierdo diz que não se sentiu acuado. "Foi uma tentativa de sensibilizar o conselho. Não vimos como ameaça, não nos sentimos coagidos em nenhum momento".

O Vereador Chico Alencar (Psol) falou sobre a celeridade do processo. "Não tivemos pressa, mas dentro do rito havia uma necessidade urgente de resposta. Em tempo hábil nos manifestamos e, com celeridade que não atropelou os processos legais, conseguimos dar uma resposta. Houve quebra de decoro parlamentar e por isso votamos pela cassação, ao contrário do que a defesa".

Publicidade

Próximos passos

Um Projeto de Decreto Legislativo (PL) concluindo pela cassação será redigido e publicado no Diário da Câmara Municipal de terça-feira (29). Na quarta-feira (30) haverá uma votação em plenário. A perda de mandato será deliberada em sessão aberta no Plenário, com direito a fala dos parlamentares e da defesa. A cassação é decidida por dois terços dos vereadores (34 votos).

Publicidade

"Estamos dando uma resposta ao pai dessa criança, à sociedade e a esta Casa. De forma célere as decisões foram tomadas e fizemos nada mais que nossa obrigação, cumprimos com nosso dever", disse a vereadora Teresa Bergher (Cidadania).

Publicidade

O conselho é formado pelos vereadores Alexandre Isquierdo (presidente), Rosa Fernandes (vice-presidente), Dr. Rogério Amorim (secretário), Chico Alencar (PSOL), Zico (Republicanos), Teresa Bergher (Cidadania) e Luiz Ramos Filho (PMN). Completam o grupo, como suplentes, os suplentes Vitor Hugo (MDB) e Wellington Dias (PDT).