Viatura da Polícia Civil entra por engano na Vila AliançaReprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:42

Rio - Uma viatura da Polícia Civil foi seguida por um homem armado após entrar por engano na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo a instituição, uma equipe da 63ª DP (Japeri), que fazia serviço administrativo, tentou cortar caminho usando um aplicativo de GPS para ir à 34ª DP (Bangu) e acabou entrando na comunidade. Ao serem avisados do erro por uma moradora, os policiais retornaram e seguiram em direção à Avenida Brasil.

Ainda de acordo com a polícia, através de imagens de câmeras, os agentes constataram que o policial que estava no carona olha para trás, dando cobertura à saída do motorista, mas não percebe a presença de um homem armado que acompanha a viatura a poucos metros.

Ainda não há informações sobre a data do incidente. Apesar dos momentos de tensão, não houve troca de tiros ou feridos na ocorrência.