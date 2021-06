Alexandre Panichi - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:08

Rio - O inspetor da Polícia Civil Alexandre Panichi, de 43 anos, morreu nesta segunda-feira (28) vítima de complicações da Covid-19. Segundo a Civil, o agente lutou contra o vírus por 50 dias, mas não resistiu. Lotado na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) desde 2015, Panichi estava na operação 'Exceptis', no Jacarezinho, dia 6 de maio, que deixou 28 mortos, entre eles um policial civil.

Em publicação nas redes sociais, a Core informou que desde que contraiu a Covid-19, Panichi "alternou bons e maus momentos, mantendo sempre a bravura na luta pela vida". A conta oficial da Polícia Civil no Instagram também lamentou a morte do inspetor. Segundo a nota, que "em um dos seus últimos atos profissionais, ele rompeu a barreira do Jacarezinho e conseguiu liberar passagem para a tropa cumprir o papel de combate ao crime organizado naquela localidade".

"A coragem, a humildade e o profissionalismo sempre foram características marcantes de Alexandre Panichi", completou a Civil.