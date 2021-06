Ato irá sair da Alerj e seguir para a Cinelândia - Divulgação

Ato irá sair da Alerj e seguir para a CinelândiaDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:26 | Atualizado 28/06/2021 14:40

Rio - Um ato para celebrar o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+ acontece, nesta segunda-feira, às 15h nas escadarias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). No local, serão distribuídos materiais de prevenção à doenças sexualmente transmissíveis e à covid-19. Além disso, também haverá testes rápidos para HIV.

De acordo com organizadores do evento, ativistas sairão em caminha da Alerj até a Cinelândia.

Publicidade

Prefeitura do Rio inaugura Circuito da Diversidade

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (Ceds Rio) e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, vai inaugurar o Circuito da Diversidade , nesta segunda-feira, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A rota será marcada por placas com nomes de lugares ou personalidades gays que idealizaram ou transformaram espaços da cidade com suas obras ou ações.

Publicidade

As placas serão instaladas nos seguintes endereços: Cabaret Casanova (Avenida Mem de Sá, 25, Centro), palco de apresentações de artistas emblemáticos como Madame Satã; Largo da Carioca (endereço do extinto jornal “A Pátria”), em homenagem a João do Rio — jornalista, cronista, contista e teatrólogo que completa seu centenário de morte este ano; e no Parque do Flamengo (Parque do Flamengo, em frente à Rua Dois de Dezembro), em homenagem a Lota de Macedo Soares, onde haverá cerimônia de lançamento nesta segunda, às 15h.