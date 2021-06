17º BPM (Ilha do Governador) - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Jessyca Damaso

Publicado 28/06/2021 14:50 | Atualizado 28/06/2021 14:52

Rio - Um homem sem identificação foi preso e outros dois ficaram feridos após uma colisão contra uma viatura da Polícia Militar, nesta segunda-feira, no bairro Cacuia, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) patrulhava a Estrada da Cacuia quando viu três ocupantes em uma moto, todos sem capacete.

Ainda conforme a PM, os militares deram ordem de parada, mas o motociclista tentou fugir. Ao tentar fazer uma manobra, o homem atingiu a viatura na altura da Rua Iaco.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os feridos. Dois ocupantes da motocicleta foram conduzidos ao Hospital Municipal Evandro Freire. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

O homem que pilotava a moto foi detido. Ele estava sem habilitação e apresentando sinais de embriaguez. A ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).