Minutos antes de morrer, Bruna Tieppo, publicou mensagem de reflexão nas redes sociaisReprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:17 | Atualizado 25/06/2021 10:59

Rio - Nesta terça-feira, 22, Bruna Maria Tieppo, de 21 anos, perdeu o controle da moto que pilotava e morreu, em Ipira, a 428km de Florianópolis. Minutos antes de sofrer o acidente, a jovem fez uma postagem em sua rede social que dizia "Somos instantes". A ex-rainha da festa alemã kerb, típica do Oeste Catarinense, fez a publicação às 16h18 e o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado do acidente por volta das 16h30. As informações são do UOL.

O namorado de Bruna, Jarlan Tieppo, também de 21 anos, relatou ao UOL que a jovem tinha saído para fazer um trajeto conhecido por ela e que era uma boa condutora: "Ela saiu de casa para ir ao mercado no Centro. A Bruna sempre gostou de dirigir e conduzia muito bem. Recentemente, fizemos uma viagem e pegamos a estrada, me levando na garupa. Tinha bastante experiência", contou.

Segundo ele, a ex-rainha tinha escolhido estudar para mudar de vida e cursava física no Instituto Federal Catarinense (IFC).

"Ela queria se formar em física e depois começar no curso de engenharia elétrica aproveitando algumas disciplinas dessa primeira graduação. A turma dela era bem pequena porque é um curso muito puxado e mesmo assim ela já estava no quinto semestre", disse Jarlan.

"Ela era uma pessoa encantadora, maravilhosa, humilde e ajudando todo mundo", lamentou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem dirigia uma moto modelo biz, quando perdeu o controle e caiu em um barranco, quando colidiu com árvores e rochas.