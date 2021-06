Os interessados devem comparecer à Casa do Empreendedor, entre 10h e 16h, na Rua Moreira César s/nº, em frente à Cedae, bairro Centro (telefone: 2199-6483 / 99945-1618) - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 24/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deu início nesta semana, na Casa do Empreendedor, ao atendimento para microempresários interessados na linha de crédito da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio). “O volume de pessoas procurando informações tende a aumentar conforme a população tomar conhecimento do serviço. Tenho certeza que esse convênio chegou para beneficiar o setor econômico da nossa cidade”, comentou o secretário da pasta, Marcio Picanço.

Um dos gonçalenses que procuraram até a Casa do Empreendedor na busca por crédito foi Breno Gomes de Oliveira Souza, de 25 anos, que vende produtos variados pela internet. “Tive conhecimento dessa linha de crédito pela imprensa. Isso pode impulsionar a empresa, pois quando o seu negócio começa a dar certo, ele fica limitado e o crescimento é mais demorado do que poderia ser com uma injeção de recursos. Essas parcerias são muito boas, pois favorecem a economia e estimulam que as pessoas se legalizem”, disse o jovem empreendedor.

O objetivo do programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) da AgeRio é alavancar microempreendedores, disponibilizando crédito em condições vantajosas. Os financiamentos vão de R$ 500 a R$ 21 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses, carência de até 12 meses e uma taxa de juros de 0,25% ao mês (3% ao ano). O benefício é oferecido para quem tem faturamento de até R$ 360 mil ao ano, para o investimento em atividades produtivas, como capital de giro, compra de mercadorias, equipamentos, obras, entre outros. Este crédito não pode ser utilizado para gastos pessoais nem para pagar dívidas.

Para solicitar, o microempreendedor (formal ou informal) precisa estar com nome “limpo”, isto é, não ter apontamentos no SPC/Serasa. Além disso, é preciso apresentar um avalista (fiador).

Os interessados no crédito devem comparecer à Casa do Empreendedor, entre 10h e 16h, na Rua Moreira César s/nº, em frente à Cedae, bairro Centro (telefone: 2199-6483 / 99945-1618), munidos de identidade e CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de conta bancária, cópia da certidão de casamento ou escritura de união estável, termo de divórcio/separação, ou certidão de óbito do cônjuge (se tiver cônjuge falecido) e cópia da identidade e do CPF do cônjuge convivente (se houver). Já o avalista deve apresentar identidade e CPF, comprovante de residência atualizado, cópia da certidão de casamento ou escritura de união estável, termo de divórcio/separação ou certidão de óbito cônjuge (se tiver cônjuge falecido) e cópia de documento de identidade e CPF do cônjuge convivente (se houver).