Lecinho BredaArquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 23/06/2021 07:00 | Atualizado 23/06/2021 10:36

SÃO GONÇALO - O vereador Lecinho Breda (MDB), presidente da Câmara Municipal gonçalense, anunciou que pagará antecipadamente no próximo dia 24 o salário de junho dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo municipal e no dia 7 de julho a metade do 13º salário dos servidores ativos.

"A pandemia colocou o Brasil numa debilidade socioeconômica sem precedente. Em todos os municípios as arrecadações tributárias despencaram e o valor do duodécimo destinado às câmaras municipais encolheu assustadoramente. Tanto as prefeituras quanto as casas legislativas deste país estão vivendo momentos financeiramente difíceis. Em São Gonçalo não é diferente. Todavia, apesar de toda a adversidade, conseguimos nesses seis meses de gestão, trabalhando com serenidade, sensatez e extrema responsabilidade, manusear o dinheiro público com eficiência e manter todos os nossos compromissos financeiros em dia. A nossa folha de pagamento é um deles. Apesar das dificuldades, jamais atrasamos um dia sequer o salário de nossos funcionários. E ainda depositaremos parte do décimo terceiro já no mês que vem", informou Lecinho.