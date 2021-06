O microempreendedor no ramo alimentício tem 39 anos e ingressa na vida pública com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social da população, sobretudo crianças e adolescentes, apresentando projetos de leis e indicações legislativas voltadas para a Educação, a Cultura e o Esporte - Divulgação / Paulo Pintinho dos Santos

O microempreendedor no ramo alimentício tem 39 anos e ingressa na vida pública com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social da população, sobretudo crianças e adolescentes, apresentando projetos de leis e indicações legislativas voltadas para a Educação, a Cultura e o EsporteDivulgação / Paulo Pintinho dos Santos

Por Irma Lasmar

Publicado 23/06/2021 08:00

SÃO GONÇALO - O suplente de vereador Alex Loreti (PRTB) foi empossado como titular na cadeira que até semana passada era ocupada pelo agora deputado estadual Jalmir Júnior (PRTB). Aos 39 anos de idade, Alex, que é microempreendedor do ramo de alimentos, ingressa na vida pública com o compromisso de contribuir de maneira relevante para o desenvolvimento social da população, sobretudo crianças e adolescentes, apresentando projetos de leis e indicações legislativas voltadas para a Educação, a Cultura e o Esporte. No exercício do seu mandato, o mais novo edil da Casa gonçalense quer estabelecer uma linha de diálogo permanente com o Poder Executivo, em suas diversas áreas de atuação, para oferecer propostas e sugestões que ajudem São Gonçalo a tornar-se um município economicamente próspero e socialmente menos desigual.

"Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui, na vereança municipal, trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade e defendendo os interesses coletivos da nossa população. Mas não posso deixar de fazer um agradecimento e manifestar publicamente meu reconhecimento ao apoio incondicional que recebi de uma legião de amigos nessa longa caminhada. Sem esse apoio e engajamento, jamais conseguiria transformar esse sonho em realidade. Asseguro aos meus abnegados amigos, aos meus fiéis eleitores e à população gonçalense como um todo, que meu comprometimento com o trabalho e minha luta por melhoria na qualidade de vida do povo desta cidade serão as minhas prioridades. Não medirei esforços nem sacrifícios para honrar e dignificar a confiança em mim depositada", verbalizou.