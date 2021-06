Músicos colaboradores da fundação irão ensinar aos servidores ativos e inativos, seus dependentes e população em geral como produzir instrumentos com recicláveis - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 22/06/2021 16:51

SÃO GONÇALO - Com o objetivo de arrecadar materiais recicláveis diversos para serem transformados em instrumentos musicais, a Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) inaugurou o Eco Ponto, na loja 210 do São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista. O espaço funciona diariamente, inclusive aos domingos, das 10h às 18h.

“Com essa parceria do shopping, temos a oportunidade de mostrar que estamos atuando na integralidade do ser humano, que também precisa da música neste momento tão difícil que vivemos”, ressaltou a presidente da Funasg, Mariângela Valviesse, que convidou os servidores e a população para visitar, doar e aprender um pouco da criatividade da transformação de material reciclável em instrumento musical.

O material doado fará parte de um projeto de oficina de instrumentos musicais, que também acontecerá, futuramente, no São Gonçalo Shopping, em parceria com a Funasg. Os músicos colaboradores da fundação irão ensinar aos servidores ativos e inativos, seus dependentes e população em geral como produzir instrumentos com os recicláveis. A quantidade de oficinas, no entanto, dependerá da arrecadação e deverá acontecer no próprio Eco Ponto.

O local aceita os seguintes materiais: garrafa pet, tubo de PVC, ferro ou alumínio, rolha de cortiça, tampa de garrafa pet, macarrão de piscina, EVA de qualquer espessura, emborrachado, carpete, chinelo, lata, barril, bombona, balde, miçanga, garrafa de vidro, conduíte, eletroduto de PVC ou ferro, junções de PVC, chave, tampa de ralo, parafuso, pneu, aro de automóvel ou bicicletas, câmara de ar, bico de pneu, cabo de vassoura, ventilador, instrumento musical danificado, arame, corda, nylon, barbante, cinto, corrente, bicicleta, ferramenta danificada, compensado, MDF e aglomerado com no mínimo 80cm².