Existem ainda outras 55 mortes em investigação no municípioReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 22/06/2021 23:38

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo confirmou 10 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta terça-feira (22), chegando a 2.638 o número total de vítimas fatais de Covid-19 desde o início da pandemia. As mortes ocorreram entre os dias 2 e 11 de junho mas foram registrados somente agora devido ao processo investigatório da causa mortis com base nos resultados dos testes dos pacientes.

Até agora, São Gonçalo tem 90.975 casos confirmados, sendo 85.450 deles curados. Há, no momento, 80 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 2.807 infectados se recuperam em quarentena domiciliar, tendo em vista apresentarem sintomas leves. Existem ainda outras 55 mortes em investigação no município.

