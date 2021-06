Polícia pede informações que possam levar à prisão dos criminosos - Disque-Denúncia / Divulgação

Polícia pede informações que possam levar à prisão dos criminososDisque-Denúncia / Divulgação

Publicado 17/06/2021 15:05



Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para obter informações que levem às prisões dos criminosos que mataram os policiais militares Sérgio Magalhães Belchior e Helder Augusto Gonçalves Silveira . O assassinato aconteceu nesta madrugada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com agentes, os militares estavam dentro de uma viatura, na Estrada D, perto da Via Dutra, no bairro da Posse, quando foram baleados. Socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no mesmo bairro, os agentes não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo as investigações, além de matar os dois agentes, os criminosos também roubaram suas armas: um fuzil e uma pistola. Os PMs eram lotados no 24º BPM (Queimados), também na Baixada, e estavam cumprindo Regime Adicional de Serviço (RAS) no 20º BPM (Nova Iguaçu) quando foram atacados.



Policiais da DHBF estiveram no local e fizeram uma perícia do veículo. Os agentes vão procurar imagens de câmera de segurança para ajudar a identificar os criminosos.



Com a morte dos dois PMs, chega a 37 o número de agentes de segurança mortos em 2021. Sendo 25 da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, dois do EB/Exército Brasileiro, dois da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase, dois agentes penitenciários e um Policial Miliar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.