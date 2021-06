Terraço ao lado de imóvel que caiu será demolido - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 17/06/2021 13:41

Rio - O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) enviou ofício ao prefeito Eduardo Paes com um alerta sobre às construções da comunidade de Rio das Pedras, onde um prédio desabou matando duas pessoas e ferindo outras quatro há duas semanas. O documento assinado pelo presidente do órgão, Luiz Antônio Cosenza, fala sobre as características frágeis do solo e sugere vistorias por amostragens nos imóveis da região, com possível planejamento de demolições.

De acordo com o ofício, o terreno onde está a comunidade é constituído por uma espessa camada de argila orgânica com profundidade entre 10 e 15 metros. A condição do solo é decorrente da decomposição de restos vegetais e materiais orgânicos como animais em decomposição. O material "se forma no local por transporte fluvial e uma camada de aterro sobrejacente de pequena espessura, constituída por material diverso e muitas vezes sem nenhum tipo de compactação".

Com essa condição de solo associada à verticalização dos prédios da comunidade, o órgão aponta para o risco ampliado de desabamentos. O Crea ainda explica que a construção na comunidade não é vedada, mas fica complicada pela necessidade de uma fundação mais resistente. "Sendo obrigatória a utilização de estacas profundas com mais de 20 metros de profundidade na execução das fundações dos prédios, o que torna economicamente inviável uma construção no local", aponta o documento.

Para mitigar os riscos, o Crea-RJ sugeriu que a Prefeitura, através da Defesa Civil, faça vistorias por amostragem na comunidade. A ação vai permitir que sejam acompanhados os "recalques e as inclinações dos prédios". O objetivo do estudo é evitar novos acidentes na comunidade e "programar a demolição dos pavimentos acrescidos aos imóveis que coloquem em risco o seu desabamento".

