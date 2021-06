Eduardo Paes, Tia Surita e Daniel Soranz na quadra da Portela - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 17/06/2021 13:31

fotogaleria Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a cidade do Rio de Janeiro atingiu 50% da população vacinada com a primeira dose. O anúncio aconteceu, nesta quinta-feira, durante a imunização do prefeito Eduardo Paes (DEM) na quadra da Portela

"O desejo que a gente tem é estar vacinando o mais rápido possível. Hoje também a gente bate a marca de 50% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas. Essa semana a gente finaliza o grupo de 50 anos ou mais e 50% das pessoas vacinadas (com a primeira dose)", disse Soranz.

O secretário ainda falou sobre o projeto "PaqueTá vacinada", da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Fiocruz, que vacinará toda a população a partir de 18 anos contra a covid-19 no bairro. A coleta de sangue voluntária de moradores da Ilha de Paquetá começou nesta quinta-feira.

"É uma preparação importante, a gente colhe as amostras de sangue para ver quem de fato foi exposto a covid-19 ou não. Também vai ser montado um bio banco com todas as amostras de sangue dessas pessoas de Paquetá que ficará armazenada na Fiocruz, que é a instituição de pesquisa, e a gente espera que em poucos meses tenhamos Paquetá como a primeira área livre da covid na cidade do Rio de Janeiro".

Prefeito recebeu a primeira dose contra a covid-19

Paes pediu para ser vacinado com a AstraZenca. "Fiz questão de tomar a vacina da Fiocruz. É segura, como todas as outras. O sentimento que tenho é o de todo brasileiro. É uma agulha de esperança. Passamos por um período difícil. Para mim é uma alegria e um sentimento enorme. A vacina deixa a sensação de que vamos poder voltar a viver", disse o prefeito ao receber a dose.

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta-feira, pessoas com 51 anos ou mais podem ser vacinadas nos mais de 270 pontos distribuídos pela cidade.