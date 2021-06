Foram liberados eventos com lotação máxima de 50 pessoas e 1/3 da capacidade. - Foto: Divulgação.

Foram liberados eventos com lotação máxima de 50 pessoas e 1/3 da capacidade. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 19:59 | Atualizado 16/06/2021 20:15

MACAÉ - A prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, divulgou mudanças nas medidas restritivas em vigor para conter a Covid-19. Ainda está suspensa a realização de shows, mas foram liberados eventos corporativos, com 1/3 da capacidade e lotação máxima de 50 pessoas. O documento publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (16) também exige o distanciamento mínimo 1,5 metros.



Segundo o decreto, que continua proibida a realização de eventos nos demais estabelecimentos previstos.

De acordo com o governo, para estabelecer as regras, o município considera o princípio da precaução, que visa assegurar a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da saúde, de forma cautelar e preventiva, assim como a necessidade de estabelecer, em caráter excepcional, regramento específico voltado à proteção da saúde da população, visando a diminuição da velocidade de contágio do coronavírus.

“A vida e a saúde são direitos fundamentais e norteiam os atos do governo municipal”, destacou o documento assinado pelo prefeito Welberth Rezende.