Coletiva de divulgação do 19° Boletim Epidemiológico do Rio

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:38 | Atualizado 14/05/2021 15:01





“Essa é uma decisão já tomada, falta acertar detalhes. Muito provavelmente na segunda-feira (17) ou na terça (18), nós vamos publicar um decreto em que estabelecemos a possibilidade da volta de realização de eventos com uma série de protocolos”, afirmou Eduardo Paes.



O prefeito reforçou que todos os protocolos de segurança devem ser seguidos para garantir que o retorno desta atividade seja feito de maneira segura. Ele citou alguns protocolos que as empresas de eventos devem seguir, e mencionou que eles podem ser flexibilizados na medida que a vacinação avançar na cidade.



“Será possível realizar eventos desde que as pessoas sejam testadas, nesse teste mais rápido no dia da realização da festividade. E depois, retestadas um período depois. Nesse primeiro momento haverá um conjunto de regras, e a medida que a imunização avançe, as regras podem flexibilizar, mas o decreto deve estabelecer parâmetros bem claros para que algumas atividades possam retornar com segurança. Temos discutido muito com a indústria de eventos e podemos publicar essa medida”, disse.



Volta do público em estádios é classificada como improvável

Durante a coletiva, o prefeito foi questionado sobre a possibilidade de presença de público nos jogos de futebol do campeonato carioca. Ele disse que só tomaria uma decisão após a consulta da Secretaria Municipal de Saúde.



O secretário municipal da saúde, Daniel Soranz, disse que recebeu uma proposta do Flamengo para o retorno do público nos jogos, seguindo protocolos de segurança, e classificou a possibilidade como pouco provável a adesão a medida neste momento.



“Isso ainda é bem pouco provável, mas tecnicamente todas as análises vão ser feitas. Vamos analisar os números que eles nos enviaram e também os dados da contaminação na cidade”, concluiu o secretário.



Decreto em vigor

Na última sexta (7), a prefeitura adotou um decreto com flexibilização das medidas restritivas após acompanhar uma redução do número de casos de contaminação pela covid-19. A medida continua vigente até a próxima quinta-feira (20).

O que permanece flexibilizado:

- Realização de eventos em áreas particulares;



- Funcionamento de casas de espetáculo e concerto, com 40% da capacidade se forem ambientes fechados e 60% da capacidade se forem ambientes abertos;



- Circulação de pessoas em áreas públicas das 23h às 5h;



- Em bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e congêneres fica permitido o consumo apenas para clientes sentados, com distanciamento mínimo de dois metros entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras, limitado a oito ocupantes, sendo admitida música ao vivo até as 23h.



O funcionamento de boates, realização de rodas de samba e circulação de ônibus fretados no município permanecem com as atividades suspensas.