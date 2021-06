Thales Coutinho foi autor da lei que multa em até R$ 6.290 quem furar fila da vacinação contra a Covid-19 em Macaé. - Foto: Reprodução/Facebook.

Thales Coutinho foi autor da lei que multa em até R$ 6.290 quem furar fila da vacinação contra a Covid-19 em Macaé. Foto: Reprodução/Facebook.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 12:23 | Atualizado 19/06/2021 12:24

MACAÉ - Uma corrente de solidariedade se formou nesta semana em Macaé, no Norte Fluminense, visando a doação de sangue fator O+, para o vereador Thales Coutinho, do Pode, que testou positivo para a Covid-19 no dia 31 de abril e foi internado no dia 2 de maio no Hospital da Unimed, no Centro da cidade. Lutando contra as complicações da doença, o parlamentar precisou ser intubado no dia 5 deste mês e está em estado grave.

Seu pai, o ex- presidente da Câmara Municipal e atual secretário de Casa Civil do governo Welberth Rezende (Cidadania), Dr. Eduardo (Podemos) está internado no mesmo hospital, mas seu quadro apresenta melhoras.

Amigos e familiares fazem um apelo para quem tiver o fator sanguíneo O+, compareça ao Hemocentro da Macaé e fazer a doação.

Publicidade

“Nosso amigo precisa muito da ajuda de todos. É importante informar na recepção do Hemocentro que a doação será em nome de Thales Coutinho Gonçalves da Silva, que está no Hospital da Unimed”, diz um trecho na nota. O último boletim divulgado pela assessoria do vereador em suas redes sociais, no dia 14, afirmava que Thales apresentou melhora gradual dentro de seu quadro clínico durante o final de semana.



“Agradecemos a todas as orações e mensagens de fé, reiterando o apoio e intercessão pela vida de Thales e de Dr. Eduardo, que também apresentou melhoras em seu estado de saúde. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos (Hebreus 11:1)”, disse o documento. O Hemocentro funciona na Rua Doutor Bueno, nº 40, Imbetiba, anexo ao Hospital São João Batista.

As doações devem ser feitam das 7h30 às 11h. Mais informações através do telefone (22) 2796-1756.

Thales Coutinho promoveu diversos debates na Câmara Municipal sobre a demora do governo federal na distribuição de vacinação e foi autor da lei que multa em até R$ 6.290 quem furar fila da vacinação contra a Covid-19.