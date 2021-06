Dr Eduardo morre aos 70 anos, vítimas de complicações da Covid-19. - Foto: Divulgação.

Dr Eduardo morre aos 70 anos, vítimas de complicações da Covid-19. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 09:00 | Atualizado 21/06/2021 09:12

MACAÉ - O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Macaé, Dr Eduardo Cardoso, morreu, na madrugada desta segunda-feira (21), aos 70 anos, por complicações da Covid-19. Dr Eduardo testou positivo para Covid-19 em abril e estava internado no Hospital da Unimed, no Centro da cidade, desde o início do mês de maio, e faleceu às 5h30.



Seu filho, o vereador Thales Coutinho, está internado na mesma unidade de saúde, também por complicações da doença, e segue em estado grave. Atualmente Dr Eduardo exercia o cargo de secretário de Casa Civil do prefeito Welberth Rezende.

Médico obstetra, Dr Eduardo foi secretário de Saúde de Macaé no governo Riverton Mussi e era recordista no comando da presidência da Câmara Municipal, onde foi eleito 6 vezes para o comando da Mesa Diretora. Ainda não há informações sobre o velório, que deverá ser reservado à amigos e familiares.