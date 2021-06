Presidente da Câmara dos Vereadores, Cesinha, e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, visitaram o local das obras recentemente. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 12:02 | Atualizado 23/06/2021 12:03

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé, por meio da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, lançou o edital para a licitação para obras de urbanização e drenagem no bairro Aroeira. A obra na localidade é uma demanda antiga do presidente da Câmara dos Vereadores, Cesinha, e do prefeito Welberth Rezende, que estiveram juntos no local recentemente.



"Na ocasião, conversei com moradores e levantei as principais demandas da região para nortear as ações do poder público municipal. Vamos em frente!", declarou Welberth. O objetivo da licitação é a contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de obra de sistema de drenagem de águas pluviais e urbanização no bairro, além das localidades do Morro de São Jorge, Loteamento Paraíso e Nova Aroeira, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

A concorrência pública, do tipo menor preço global, está marcada para acontecer no dia 28 de julho, às 10h, no auditório do Paço Municipal, no Centro da cidade. O edital, anexos e demais informações estão disponíveis para consulta no site oficial da prefeitura de Macaé.