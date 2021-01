Cesinha foi eleito presidente da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro. Ascom/CMM

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:35





MACAÉ - Um dia após e anunciar que irá adotar medidas visando a redução de gastos na Câmara Municipal de Macaé, cortando cargos e benefícios destinados a vereadores, o presidente do Legislativo, Cesinha (PROS), defendeu nesta terça-feira (5) a quebra do monopólio dos transportes públicos na cidade.



De acordo com parlamentar, a qualidade do serviço oferecido à população é ruim e ter mais de uma empresa operando no município trará benefícios aos usuários do sistema. Cesinha, contudo, deixou claro que também defende a manutenção da passagem a R$ 1. “É um projeto social de grande alcance e, por isso, precisa ter continuidade”, resumiu o parlamentar.