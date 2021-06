Durante os 90 dias da estação mais fria do ano, a prefeitura disponibilizará diariamente o transporte quem pernoitar no abrigo, localizado no Hotel de Deus, na Linha Azul. - Foto: Divulgação.

Durante os 90 dias da estação mais fria do ano, a prefeitura disponibilizará diariamente o transporte quem pernoitar no abrigo, localizado no Hotel de Deus, na Linha Azul. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 15:31 | Atualizado 22/06/2021 15:34

MACAÉ - Na noite de abertura do abrigo de inverno em Macaé, nesta segunda-feira (21), a procura foi grande por uma vaga em um dos quartos montados no Hotel de Deus, na Linha Azul. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade (SDSDHA), ao todo 50 pessoas em situação de rua foram voluntariamente pernoitar no local.

Eles foram recepcionados por uma equipe multidisciplinar e fizeram teste rápido para a Covid-19. O inverno começou nesta terça-feira (22). É nesta estação que a temperatura cai principalmente nas madrugadas e no amanhecer trazendo impactos fisiológicos ao nosso corpo como a redução do ritmo cardíaco.



Durante os 90 dias da estação mais fria do ano, a SDSDHA disponibilizará diariamente o transporte na Praça Veríssimo de Melo, entre 18h e 20h para os moradores em situação de rua, que quiserem pernoitar no abrigo, localizado no Hotel de Deus, na Linha Azul.



O secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres, que pessoalmente recebeu as pessoas em situação de rua na Praça, avaliou como positivo esta primeira noite ressaltando que o trabalho prévio foi feito de coração para abrigá-los da melhor maneira possível.



“Iniciamos este trabalho com as pessoas em situação de rua e vamos levar até a primavera. Chegando no hotel todos fazem o teste de Covid-19, recebem um kit composto de toalha, sabonete, pasta e escova de dente e cobertor. Após o banho é servido o jantar e em seguida vão para seus quartos para pernoitar. Às 7h da manhã, tomam café e posteriormente são liberados. Esta ação que vem sendo programada há um mês conta com a competência de profissionais como assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, guarda municipal e a equipe de abordagem que já trabalha com o público diferenciado. Todo trabalho foi feito de coração para abrigá-los da melhor maneira possível”, garantiu.



Segundo Torres, foi preciso a secretaria realizar a sanitização dos quartos, no Hotel de Deus, pois eles estavam fechados há muito tempo. A limpeza visou garantir arejamento às instalações e mantê-los livres de impurezas a fim de receber os novos hóspedes de acordo com as normas da vigilância sanitária. O Abrigo de Inverno funcionará de domingo a domingo, incluindo feriados, até o fim do inverno, de forma que essas pessoas recebam o atendimento que precisam para escapar do frio das ruas durante a noite.



Após o período invernoso a secretaria irá continuar a atender a população em situação de rua com os trabalhos do Centro Pop, fazendo referência a todos com o café da manhã, banho e almoço diário.



“Estamos em parceria com a secretaria de Trabalho e Renda para o encaminhamento das pessoas em situação de rua a fim de arrumarem um emprego. Esta ação completa a rede de cuidado que temos com estas pessoas em situação de vulnerabilidade, dando-lhes um tratamento humanitário e acolhendo quem precisa”.



Para que as pessoas em situação de rua recebessem os cuidados necessários para pernoitar no Abrigo de Inverno a SDSDHA fez parcerias com as secretarias de Saúde que disponibilizou uma ambulância do Serviço 192 para ficar no hotel à noite, caso alguma pessoa apresente suspeita de Covid-19 e com a Mobilidade Urbana, que irá integrar a equipe de abordagem diariamente, das 18h às 20h, incluindo sábados, domingos e feriados. Com a Saúde, que através do Consultório de Rua, vacinou contra a Covid-19 os que estão referenciados no Centro Pop. Vale ressaltar ainda o apoio da Guarda Municipal em todo o processo.