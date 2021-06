Igreja de São João Batista no Centro. Macaé/RJ. - Foto: Ana Chaffin/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 12:28 | Atualizado 23/06/2021 12:29

MACAÉ - A prefeitura de Macaé decretou feriado e ponto facultativo para os servidores nesta quinta (24), Dia de São João, padroeiro da cidade, e sexta-feira (25). O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (23) e declara que o recesso será "nas repartições públicas da administração municipal direta e indireta".

O decreto é assinado pelo prefeito Welberth Rezende e diz que “funcionarão normalmente, neste período, as repartições cujas atividades são consideradas essenciais e indispensáveis”. São consideradas essenciais atividades como unidades de urgência e emergência de saúde, Guarda Municipal e limpeza pública. O decreto está disponível no Diário Oficial do Município, no portal da prefeitura: macae.rj.gov.br.

Vale lembrar que, em relação ao ponto facultativo, a Secretaria Adjunta de Educação Básica (Semaeb), em sua portaria 01/2021, prevê que esta sexta-feira (25) não será considerado dia letivo; mas orienta que as escolas municipais definam um sábado para reposição deste dia dentro do primeiro semestre letivo.