Nova parada fica a poucos metros do antigo terminal, que está fechado para obras. Foto: Moisés Bruno.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 16:50 | Atualizado 23/06/2021 16:51



MACAÉ- O Terminal Provisório Cehab vai começar a funcionar a partir desta quinta-feira (24) em Macaé, com a finalidade de promover a segurança dos usuários do transporte coletivo urbano durante as obras do Terminal Cehab. A parada provisória fica localizada na Avenida Hildebrando Alves Barbosa, a poucos metros de distância do atual.

Conforme o prefeito Welberth Rezende, os Terminais Lagomar e Parque de Tubos, em seguida, passarão por obras de reforma. O Terminal Provisório Cehab possui duas catracas com roletas nas extremidades, bilhetagem e divisão por cores e bairros, visando facilitar a localização para os usuários do transporte coletivo urbano.



“A preocupação é com a segurança do usuário, por isso foi feita a instalação de um terminal provisório para atender os passageiros que se deslocam utilizando as linhas que passam pelo Cehab. O objetivo é dar prioridade às ações de melhoria dos terminais, começando pelo Terminal Cehab. A secretaria também fez intervenções no entorno para dar fluidez ao trânsito enquanto o provisório estiver funcionando”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.



Uma equipe da Coordenaria de Educação para o Trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana, nesta quarta-feira (23), realizou o trabalho de divulgação da instalação da parada provisória e alterações do trânsito, junto ao comércio do entorno do local e Associação de Moradores do Parque Aeroporto.



“Estamos aguardando essa reforma que é um pedido dos moradores. Quando chove é um transtorno para quem aguarda o ônibus no Terminal Cehab. Precisamos desse espaço, todo mundo da Ajuda, Aeroporto, Barreto, entre outros bairros, passa pelo Terminal Cehab. Foi com muita satisfação que recebemos a notícia da obra. Vamos estar acompanhando e que seja uma obra que vá atender bem os moradores porque eles merecem”, disse o presidente da Associação de Moradores do Parque Aeroporto, Neucemir Francisco Lima Júnior, o Júnior Lima Nuna.



A desativação do Terminal Cehab é em cumprimento a uma determinação da Defesa Civil e Ministério Público. Os terminais iniciaram a operação, em Macaé, com a implantação do Sistema Integrado de Transportes (SIT), em 2006. Desde então, apenas o Terminal Central foi reformado e alguns terminais foram desativados, como o do HPM (Serra), Barra de Macaé e Lagoa.





COMO FICA O TRÂNSITO



Com o início do funcionamento do Terminal Provisório Cehab, o trânsito sofrerá algumas alterações, conforme a seguir:



• Na Rua Nossa Senhora da Ajuda, na entrada da Rua Hildebrando Alves Barbosa, passará a ser sentido único até a Rua Maria Lúcia Pinto.



• Av. Hildebrando Alves Barbosa, onde vai funcionar o Terminal Provisório Cehab, no sentido Parque Aeroporto, entre as Ruas Nossa Senhora da Ajuda até a Rua São José Carpinteiro, será mão dupla no sentido Linha Azul, sendo proibido a parada de veículos a longo do perímetro demarcado por sinalização fixa.



As Coordenadorias de Transporte e Trânsito da Mobilidade Urbana darão o suporte necessário para a operação do terminal e das vias no entorno. A equipe da Engenharia de Trânsito da Mobilidade Urbana promoveu a instalação de tachões, cones e pantográficas para demarcar as alterações nas vias.