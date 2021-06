Rizer da Silva Baptista, de 28 anos, era motoboy e estava fazendo uma entrega. - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

MACAÉ - Um motociclista morreu no começo da noite desta terça-feira (22) após colidir contra um poste em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 20h na rotatória da Linha Verde, via expressa da cidade. O rapaz, identificado como Rizer da Silva Baptista, de 28 anos, foi atingido por um carro, e depois colidiu no poste. Ele morreu no local.



Testemunhas contaram às autoridades que os dois veículos estavam na mesma via, e ao fazer uma ultrapassagem, o carro acertou o motociclista. Rizer era motoboy, e prestava serviços para um restaurante. Ele estava fazendo uma entrega no momento do acidente. O jovem era casado e deixa uma filha de 1 ano e 9 meses.



A Polícia Civil vai solicitar as câmeras de monitoramento para apurar as possíveis causas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Lega (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).