Na casa do suspeito a polícia apreendeu: uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de pistola, cinquenta munições e uma pequena quantidade de maconha. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Na casa do suspeito a polícia apreendeu: uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de pistola, cinquenta munições e uma pequena quantidade de maconha.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 17:37

MACAÉ - Um homem apontado como líder de ataques a facções criminosas rivais foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (22), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), após denúncias delatando o esconderijo do suspeito.



Em incursão à Rua Grajaú, militares identificaram a residência do envolvido, onde ele foi capturado. No local, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de pistola, cinquenta munições e uma pequena quantidade de maconha.

Publicidade



O homem foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Segundo a PM, ele já possuía uma anotação criminal por porte ilegal de arma de fogo. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.