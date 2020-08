Polícia prende 16 criminosos no Complexo do São Carlos e apreende várias armas

Rio - Depois de mais de 24h de operação no Complexo do São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio , a polícia prendeu até a noite desta quinta-feira, 16 criminosos, além de nove fuzis, 10 pistolas, 42 granadas, grande quantidade de munições e de drogas que serão contabilizadas. Outros dois suspeitos vieram a óbito em confronto após atacarem agentes. Um dos presos foi identificado como 'Léo Serrote', apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos.

A Polícia Militar informou que equipes seguem reforçando o policiamento e atuando na região.

Novos confrontos



Nesta tarde, aconteceram novos confrontos com criminosos. O Bope fez uma varredura na comunidade. Com a chegada dos militares, os bandidos da facção Comando Vermelho começaram a deixar o morro por matas, dando início aos confrontos. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrava bandidos encurralados atrás de condomínios no Rio Comprido.

Na Rua Maia Lacerda, policiais militares tentaram por mais de uma hora entrar em acordo com criminosos para que eles se entregassem e deixassem a casa onde faziam uma mulher refém . Familiares dos bandidos também foram chamados para ir até o local. Depois da negociação, os bandidos se entregaram e foram presos.

Entenda o caso

Na noite de quarta-feira iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos.

Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP.