Mulher morre baleada ao tentar proteger o filho em tiroteio no Rio Comprido

Rio - Uma mulher foi baleada e morreu na noite desta quarta-feira durante intenso tiroteio no Rio Comprido , na Zona Norte do Rio. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava com o filho, de 3 anos, indo trabalhar e os dois ficaram no meio do confronto. Ela se curvou para proteger o filho e foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

Segundo informações do Bom Dia Rio, da TV Globo, a vítima foi atingida na Rua Azevedo Lima, uma das vias de acesso ao Morro São Carlos, no Estácio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas por conta do intenso tiroteio, a corporação não conseguiu socorrer Ana Cristina.

Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas já chegou sem vida na unidade hospitalar.

Disputa de facções por domínio do São Carlos



Na noite de quarta-feira iniciou-se uma disputa entre facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.



Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão.

