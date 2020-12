Carlos Boechat morreu aos 70 anos, vítima da covid-19 Reprodução

Por Luciana Guimarães

Publicado 12/12/2020 16:52

O vereador eleito para a cidade de Niterói e irmão de Ricardo Boechat, Carlos Boechat, morreu neste sábado (12), aos 70 anos, vítima da covid-19. Ele estava internado no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa, desde o dia 19 de novembro. Na última quarta-feira (9), sua página em uma rede social havia informado que o quadro da internação era estável, com sinais de uma recuperação lenta. O óbito foi confirmado por seu irmão, Alexandre Boechat, em uma rede social.

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o vereador eleito chefiou a antiga Superintendência de Limpeza Urbana de Niterói e atuou em diversas obras da cidade. Ele já havia se candidatado à Câmara dos Vereadores em 2016, mas só conseguiu ser eleito neste ano. Carlos Boechat deixa sua esposa, quatro filhos, dois netos e sua mãe, Dona Mercedes.

Publicidade

Carlos Boechat era irmão do jornalista Ricardo Boechat, morto em fevereiro de 2019 Reprodução

Ao informar da morte do irmão, Alexandre Boechat escreveu: “Cumpre informar que, meu Amado Irmão Carlos Roberto Boechat, acaba de perder a guerra contra a Covid. Cuide -se…”. O vereador eleito pelo PDT também recebeu homenagem póstuma do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com uma publicação:

Publicidade

“Uma dor e tristeza imensas no coração pela partida desse amigo incansável, íntegro, que transmitia sempre energias positivas a todos! Que Deus o acolha no reencontro com seu irmão e conforte os corações de sua esposa Patrícia, filhos, netos, Dona Mercedes e amigos. Boechat presente!”, escreveu Neves.

Publicidade

A informação da morte de Carlos Boechat foi confirmada pela Prefeitura de Niterói através de uma nota oficial.

Foram 23 dias de luta pela vida.



Enquanto recebia cuidados hospitalares, Boechat teve uma boa recuperação e depois teve um quadro de piora, e teve que ser transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar.

Publicidade

Pelas redes sociais, muitos depoimentos e homenagens que demonstram o carinho dos niteroienses pelo homem que por décadas lutou pelo desenvolvimento da cidade, sempre dotado de dedicação e persistência.

A prima Agna Boechat, também lamentou a perda de mais um familiar: "Não tenho palavras para expressar nossa dor, não sei como será para minha tia. Eu tinha esperança de que ele se recuperasse.", contou.

Publicidade

A jornalista Veruska Boechat, cunhada de Boechat, desabafou. "Ele só me chamava de rainha. Esse foi o último áudio que me mandou, com a voz embargada porque tinha sido eleito vereador por Niterói, seu sonho. Estava agradecendo por eu ter gravado um vídeo que foi postado nas redes sociais da sua campanha. Foi no finalzinho da mesma campanha que ele pegou esse vírus maldito... Carlos, mas pra gente da família era Macuco, ou tio Cuco para as minhas filhas. Que tristeza! Minha sogra, essa fortaleza em meio à dor, me proibiu de viajar pra lá: “não venha. Não se atreva. Você tem duas filhas pra criar sozinha!”... É o terceiro filho que ela perde. Conheço essa tristeza que minha cunhada, Pat, e os quatro filhos, Carlinhos, Xandinha, Diego e Aline, estão sentindo nesse momento. Sei que meu marido está lá pra recebê-lo. Essa doença é devastadora. Se cuidem. Cuidem-se."

O engenheiro, nascido no Uruguai, era casado, pai de quatro filhos, avô de dois netos. Boechat nasceu no Uruguai, mas era um niteroiense apaixonado, como toda a sua família. Trabalhou na Superintendência de Limpeza Urbana de Niterói, hoje CLIN, atuou em obras de infraestrutura na cidade e foi administrador regional da Região Oceânica, na gestão Rodrigo Neves, até a eleição. Eleito pelo PDT, conseguiu 2.916 votos.

Publicidade

Vice-prefeito eleito de Niterói e presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Bagueira também se manifestou. Ele destacou o empenho e determinação como características de Boechat. O agora vereador Anderson Pipico, escreveu que a cidade perde uma grande figura e um ser humano ímpar.

Assim como Binho Guimarães, outro eleito para a Câmara: "Sempre nutrimos um grande carinho um pelo outro e pelas nossas famílias. Lendo nossas conversas e ouvindo nossos áudios, não tenho como não me emocionar vendo que Boechat estava super animado com o nascimento da Sofia. Vítima dessa terrível covid, estará para sempre em nossos corações. Muita força a todos familiares e amigos! Boechat presente!!!", disse o parlamentar.

Publicidade

A Secretária de Planejamento Giovanna Victer, relembrou momentos da gestão ao lado de Boechat: “Um sábado de manhã ele me pegou e fomos rodar a Região Oceânica. Ele conhecia cada rua, cada canto e cada história. Me contou sua trajetória profissional e me mostrou “seu cantinho”, sua casa. Homem carinhoso, gestor comprometido e valoroso. Imensa perda para todos nós mas principalmente para Niterói. Descanse meu amigo. Este natal será na casa do Senhor. “, lamentou.

O prefeito eleito Axel Grael publicou também uma nota de pesar: "Coração apertado aqui ao saber que perdi hoje o meu grande amigo Carlos Boechat. Um grande ser humano, dono de uma alegria ímpar. Uma pessoa pública de grande importância para Niterói, que trabalhou muito por nossa cidade, com uma atuação comprometida e forte, especialmente na Região Oceânica. Ele estava muito feliz ao ter sido eleito vereador pelo PDT, após realizar uma bonita campanha. Vá em paz, meu amigo. Vai fazer muita falta por aqui. À querida Patrícia, aos filhos, netos, Dona Mercedes e toda a família Boechat: meus sentimentos, meu carinho e amizade.", lastimou.

Publicidade

Além da CLIN, como engenheiro civil, atuou em diversas obras de infraestrutura na cidade, entre elas Alargamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes (parte que dá acesso à Região Oceânica), a construção da Estrada Manoel Pacheco de Carvalho (Estrada Velha), a abertura do túnel Raul Veiga (que liga São Francisco à Icaraí), o alargamento das praias de São Francisco e de Charitas e das ligações do Sapê, Caramujo e Ititioca.

Foi o responsável pelo posto do Detran de Niterói (2008 a 2012) e, de 2013 a 2020, participou da gestão do prefeito Rodrigo Neves, onde atuou, como administrador regional da Região Oceânica, em grandes projetos, tais como: CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), Transoceânica e o Túnel Charitas-Cafubá, obras de macrodrenagem e urbanização concluídas do Fazendinha, Cafubá, Bairro Peixoto, Boavista e da Av. Romanda Gonçalves. Trabalhou e muito ainda nos bairros Santo Antônio, Serra Grande e Maravista.

Publicidade

Coordenou projetos para drenagem e urbanização do Campo Belo, Itaipu, Jardim Imbuí, Maralegre e Maravista II, programa Região Oceânica Sustentável, que inclui vários projetos como a revitalização do Canto de Itaipu, o Parque Orla Piratininga (POP), urbanização da Estrada Frei Orlando e renaturalização do Rio Jacaré e manutenção e conservação da Região Oceânica, atuando em conjunto ao Núcleo Operacional de Itaipu.

Carlos Boechat é irmão do jornalista Ricardo Boechat, que morreu aos 66 anos no dia 19 de fevereiro de 2019 após a queda do helicóptero em que estava, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Na época ele estava trabalhando como apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM além de ser colunista da revista ISTOÉ. Além dele o piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente.