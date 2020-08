Traficantes e policiais entram em novo confronto no São Carlos após madrugada de guerra entre facções

Por volta de 12h30, começaram os novos confrontos. O Bope faz uma varreduta na comunidade. Com a chegada dos militares, os bandidos da facção Comando Vermelho começaram a deixar o morro por matas, dando início aos confrontos.

A Polícia Militar atua com patrulhamento ostensivo na região dos bairros Catumbi, Estácio e Rio Comprido nesta quinta-feira. Na noite de quarta-feira, grupos criminosos entraram em confronto nesta área central da cidade do Rio. Três pessoas feridas deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), onde uma delas faleceu.



As intervenções das equipes policiais deslocadas para a região resultaram, até o momento, na apreensão de cinco fuzis, três pistolas, artefatos explosivos e munições.



As equipes policiais do 5ºBPM (Praça da Harmonia) em cerco no Catumbi foram atacadas e reagiram. Após cessar o confronto, um indivíduo foi localizado ferido, sendo apreendidos uma pistola, um carregador, granada e colete. Dois carros foram recuperados. O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar.



Na região das comunidades Mineira e São Carlos, disparos foram feitos e houve lançamento de artefatos explosivos contra policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), que revidaram diante da ação criminosa. Cessando os tiros, um criminoso foi encontrado ferido e foi socorrido ao Souza Aguiar. Houve apreensão de três fuzis, uma pistola, carregadores, munições, oito granadas, bombas artesanais e drogas. Um policial do Choque ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, apresentando estado estável.



Durante cerco tático feito pelo 4ºBPM (São Cristóvão), pelo Choque e RECOM a criminosos em fuga no Rio Comprido, as equipes depararam-se com o veículo usado por eles. Depois de ocorrer confronto, três deles foram localizados - um estava em óbito e outros dois feridos - e dois fuzis, uma granada e uma pistola foram apreendidos, além de munições. Os feridos foram socorridos aos hospitais municipais Souza Aguiar e Salgado Filho.



Um criminoso conseguiu seguir em fuga e entrou em um prédio na Rua Aristides Lobo, onde duas mulheres e uma criança foram mantidas reféns. Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) prenderam o criminoso após negociação, sendo apreendidos uma pistola calibre .40 com "kit rajada", carregadores e cinco rádios comunicadores. O porteiro do prédio foi ferido durante a invasão do criminoso e foi socorrido ao Souza Aguiar.



As ocorrências foram encaminhadas para 6ª DP, 19ª DP e Delegacia de Homicídios.