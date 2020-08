Vídeo: Bandidos fazem nova família refém no Complexo do São Carlos

Rio - A Polícia Militar está há pelo menos uma hora tentando entrar em um acordo com criminosos para que eles se entreguem e deixem a casa onde fazem uma família refém, na tarde desta quinta-feira. A residência fica localizada na Rua Maia Lacerda, número 462, em um dos acessos do Complexo do São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio. Há pelo menos cinco bandidos armados no local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma mulher sendo feita refém gritando que está passando mal, enquanto um criminoso aponta uma arma para ela. O criminoso responde que quer apenas se entregar para a polícia.

Bandido aparece segurando blusa de mulher dentro de casa no Complexo do São Carlos. Refém diz que está passando mal e criminoso responde que só quer se entregar. #ODia pic.twitter.com/KNVYUHL3GL — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2020

De acordo com as primeiras informações, parentes de alguns criminosos foram chamados para ir até a região para tentar uma negociação para que eles se rendam.

Disputa de facções por domínio do São Carlos

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos.

Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP.