Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que criminosos armados negociam a rendição no Complexo do São Carlos, no bairro Estácio, Região Central do Rio. O complexo de favelas, que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) sofreu uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho durante a madrugada. A disputa vitimou uma jovem de 25 anos, enquanto tentava proteger o filho

Nas imagens é possível ver um senhor sendo segurado pelo bando e um deles falando "não vamos resistir a nada, vê aí, salva o vídeo aí, estamos saindo, estamos saindo sem resistir à prisão". Veja:

Criminosos fazem vídeo momentos antes de rendição no São Carlos.#ODia pic.twitter.com/24BvHPA3pv — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2020

Posteriormente, segundo a polícia, os criminosos se entregaram e estão à disposição da Justiça.

Disputa de facções por domínio do São Carlos



Na noite de quarta-feira iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos , no bairro Estácio, Região Central do Rio. O Complexo é composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão na região. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP.