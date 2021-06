A população deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação contra a Covid-19 no site e redes sociais oficiais da prefeitura. - Foto: Divulgação.

A população deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação contra a Covid-19 no site e redes sociais oficiais da prefeitura.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 18:27 | Atualizado 23/06/2021 18:28





Macaé, no Norte Fluminense, segue avançando com regularidade na aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. Segundo o município, nesta quarta-feira (23), idosos de 65 anos cumpriram o esquema de imunização dentro do calendário municipal. Já na próxima sexta-feira (25) serão vacinados os profissionais da Saúde acima de 30 anos, que receberam a primeira dose no dia 13 de abril.



A cidade recebeu, nesta quarta-feira (23), uma nova remessa de vacinas do fabricante Oxford/AstraZeneca direcionadas a completar o esquema de imunização dos públicos que receberam a primeira dose entre abril e maio deste ano. O novo estoque irá assegurar o andamento da vacinação da segunda dose, conforme o governo.

A Secretaria Municipal de Saúde antecipou para esta sexta-feira (24) a aplicação da segunda dose para os profissionais da Saúde acima de 30 anos, com retorno agendado para os dias 29 e 30 de junho. A vacinação ocorrerá no período da manhã (8h30 às 12h), no Colégio Estadual Matias Neto e na Cidade Universitária. É preciso apresentar documento com foto e o comprovante de vacinação da primeira dose.



"A aplicação da segunda dose em Macaé segue o prazo de imunização previsto pelo Ministério da Saúde e garante a proteção de um maior número de pessoas da cidade", explica o Secretário Adjunto de Atenção Básica, Luiz Carlos Braga.



Na próxima semana, a Secretaria de Saúde garantirá a aplicação da segunda dose para idosos acima de 63 anos. A população deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação contra a Covid-19 no site e redes sociais oficiais da prefeitura.