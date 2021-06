Laíla - Divulgação

LaílaDivulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:11 | Atualizado 17/06/2021 10:08

No último fim de semana, Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, foi internado no Hospital Israelita Albert Sabin, no Maracanã, Zona Norte do Rio, após contrair a Covid-19. A informação foi publicada pelo jornalista Sidney Rezende. O quadro do carnavalesco é estável e ele deve sair da UTI e ir para a enfermaria nesta quinta-feira (17). A filha dele também está internada com a doença.

Laíla já havia tomado as duas doses da vacina, mas o quadro se agravou por conta de problemas respiratórios. O carnavalesco, de 78 anos, é uma das figuras mais emblemáticas do Carnaval carioca, com passagens por escolas como Beija-Flor, Vila Isabel, Unidos da Tijuca e União da Ilha.