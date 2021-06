Andris Lean de Oliveira Eduvirges, de 27 anos, foi alveado na cabeça e morreu no local. - Foto: PCERJ.

Andris Lean de Oliveira Eduvirges, de 27 anos, foi alveado na cabeça e morreu no local. Foto: PCERJ.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 18:09 | Atualizado 21/06/2021 18:10

MACAÉ - Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem vítimas de um atentado, na noite deste domingo (21), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense. Andris Lean de Oliveira Eduvirges, de 27 anos, morreu no local. A mulher, identificada apenas pelas iniciais R.S.L.R.N, foi socorrida para o Hospital Público Municipal (HPM), com um tiro na boca e passou por cirurgia.



Por questões de segurança, a unidade de saúde não informou estado de saúde da vítima. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que os disparos foram feitos por dois homens que estavam a bordo de um veículo Corsa prata. No local do crime, na Rua Francisco Teixeira Júnior, foram recolhidas diversas cápsulas de munição calibre 380. Ambas as vítimas não possuíam anotações criminais, conforme a PM. O corpo de Andris foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

Segundo o laudo da necropsia, a causa da morte foi uma hemorragia intracraniana, em decorrência de disparos de arma de fogo na cabeça. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde será investigado.