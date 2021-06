Mulher é morta com 10 tiros por motociclista - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:11 | Atualizado 22/06/2021 17:22

Curitiba - Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros, nesta terça-feira (22), por um motociclista. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida pelos disparos quando estava chegando em casa, de acordo com a Polícia Civil.



Ainda segundo a polícia, câmeras de segurança da região flagraram o momento do crime. Nas imagens é possível ver o portão do condomínio abrindo, enquanto a vítima, que dirigia seu carro, se aproxima. Ao virar para entrar no local, ela é abordada por um motociclista que aponta a arma e efetua os disparos.



A mulher foi atingida por mais de 10 tiros e morreu no local. Agentes investigam a motivação do crime e, até o momento, ninguém foi preso.

Quem tiver alguma informação, pode denunciar pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque Denúncia ou 0800-6431-121, diretamente à equipe de investigação.